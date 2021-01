Selon plusieurs informations dévoilées par les médias, l’ASSE aurait menti sur les raisons de sa mise à l’écart de Stéphane Ruffier.

« Ses derniers matchs avec l’AS Saint-Etienne n’étaient pas à la hauteur. Dire qu’il était moins bon en fin de saison dernière, je pense que tout le monde l’a vu et lui le premier. Après, c’est un autre débat mais je veux juste dire, puisque je ne me suis jamais exprimé sur le sujet, que ceux qui peuvent penser une seconde qu’il s’agit d’une décision sportive ou qu’il aurait refusé d’être doublure, ce sont deux bêtises. Et quant à son avenir, je ne vais pas éluder la question, il est effectivement possible que le match à Brest la saison dernière soit le dernier non seulement de sa carrière en Vert mais aussi possiblement de sa carrière de footballeur », a indiqué Manu Lonjon sur Eurosport.