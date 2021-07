Interrogé sur le mercato en conférence de presse, l’entraîneur stéphanois Claude Puel veut se montrer prudent.

« On ne cache pas qu’il reste une saison difficile. En juillet 2022, une nouvelle page va s’ouvrir pour l’ASSE avec des possibilités d’investissement parce qu’on aura rétabli les équilibres financiers. Jusque-là, il va falloir se battre sans possibilité d’un recrutement digne de ce nom, c’est assumé », a indiqué le technicien stéphanois. Et d’ajouter : « Il y a des souhaits. Mais est-ce qu’ils sont réalisables ? Dans notre situation, il faut faire des trouvailles. Si une opportunité de vente respecte la valeur du joueur et ce qu’on en pense, on est obligé d’y faire cas. Je préférerais garder tous mes joueurs, capitaliser dessus, mais il faut vivre ».