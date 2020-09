Dans un entretien accordé à la chaîne Téléfoot, l’entraîneur des Verts a confié que l’effectif pourrait encore évoluer.

“Aucune recrue jusqu’à la fin du mercato ? Il y a des joueurs qui sont ciblés et qui sont bien sûr intéressés, puis il y a d’autres clubs qui rentrent dans la course (…). Il y a un aspect financier à considérer. Si certains joueurs, qui ont été ciblés, ne sont plus disponibles au moment où éventuellement on pourrait bouger, et bien on ne le fera pas. Il n’est pas question de rajouter des joueurs à l’effectif qui, pour moi, ne vont pas être supérieurs aux joueurs que j’ai à ma disposition”, a déclaré laude Puel.