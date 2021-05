Pour renforcer leur défense la saison prochaine, les Verts pourraient miser sur la révélation du RC Strasbourg, Anthony Caci.

D’après les informations du site français Foot Mercato, l’AS Saint-Étienne aurait l’intention de recruter le jeune défenseur de Strasbourg, Anthony Caci. Devenu un élément important de l’effectif alsacien cette saison, le défenseur central de 23 ans a parfaitement pallié le départ de Mohamed Simikan. Les Verts miseraient alors sur lui la saison prochaine pour combler le vide laissé par le départ de Wesley Fofana à Leicester l’été dernier.

Une piste séduisante et accessible car la presse locale estime qu’un accord pourrait être trouvé entre 4 et 7 millions d’euros. Reste à savoir maintenant si Anthony Caci sera emballé à l’idée de découvrir le chaudron de Geoffroy-Guichard. Foot Mercato précise que le Strasbourgeois est également pisté par l’AS Monaco, l’Olympique Lyonnais, et Wolfsburg, en Allemagne.