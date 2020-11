Le prochain mercato hivernal pourrait être synonyme de liquidation générale pour l’ASSE. Depuis l’arrivée de Claude Puel à la tête du club, celui-ci n’en finit plus de vendre. Les rumeurs grandissantes autour des départs de Wahbi Khazri et de Ryad Boudebouz sont au cœur de l’actualité stéphanoise. Découvrez la liste des joueurs qui pourraient potentiellement quitter Saint-Etienne dès cet hiver.

Tout doit être vendu. Cette phrase pourrait être la devise de l’ASSE tant le club multiplie les ventes depuis l’arrivée de Claude Puel sur le banc de touche. L’objectif est clair : rajeunir un effectif qui commence à se faire vieux. Le prochain mercato hivernal devrait donc être important côté stéphanois.

Parmi les rumeurs les plus solides, les départs de Wahbi Khazri, estimé à 6 millions d’euros, et de Ryad Boudebouz sont à noter. Stéphane Ruffier, le gardien emblématique des Verts, pourrait lui aussi quitter Geoffroy-Guichard. En froid avec son club de cœur à cause d’une polémique et éloigné des pelouses, le portier aurait peut-être des envies d’ailleurs. Le latéral gauche Miguel Trauco, sous contrat jusqu’en 2022, estimé à 1,5 millions d’euros figure aussi dans la liste des stéphanois susceptibles de partir. Tout comme le défenseur Gabriel Silva, autre visage habitué des supporters de l’ASSE.