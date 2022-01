Pour rebondir et se maintenir dans l’élite du football français, l’AS Saint-Etienne réalise un mercato très actif avec de nouvelles recrues qui ne cessent de faire leurs arrivées. Première recrue offensive, Bakary Sako revient sur son retour chez les Verts.

Déjà au club il y a plus de dix ans, Bakary Sako a effectué son grand retour chez les Verts. Le buteur a impressionné pour ses débuts avec un but d’entrée, lors de sa première titularisation en Coupe de France. Une belle prestation qui s’explique probablement par une adaptation rapide et réussie : « Les gens que j’ai retrouvé en plus de Loïc Perrin ? Parmi les meubles, il y a aussi Romain Hamouma (rires) ! Il y a aussi quelques personnes dans les bureaux ou encore l’intendant. J’ai revu le doc, le kiné, la podologue…qui étaient déjà présents il y a 10 ans. En revanche ce qui a changé, c’est le stade. Il y a vraiment un très beau stade. Mais autrement, j’ai l’impression de n’être jamais parti. J’ai gardé mes repères. Je reconnais la ville, je connais par cœur le centre-ville […] Je connais bien la maison. J’essaye de jouer un rôle de conseiller auprès de certains joueurs, d’apporter de la fraîcheur. Et je pense que les joueurs me font confiance. Avec mon expérience, ils m’écoutent parce qu’ils savent que j’ai les ingrédients pour bien faire et satisfaire nos supporters. Même si ce n’est pas ma nature de prendre la parole, quand on a un rôle à jouer j’estime qu’il faut l’endosser. Je suis quelqu’un de toujours souriant et optimiste. »

Plus motivé que jamais à faire trembler les filets, Bakary Sako a déjà eu l’opportunité d’évoquer ses caractéristiques avec Pascal Dupraz. Le buteur malien lui ouvre de nouvelles possibilités : « Oui, on a évoqué quelles sont mes positions préférentielles. Mais ça ne me dérange pas d’être sur le côté ou en pointe. Car même lorsque je suis devant, je ne reste pas que dans l’axe, je prends la profondeur ou je me décale. Il en est content, ça lui permettra s’il le souhaite de m’utiliser à plusieurs postes« , a déclaré la nouvelle recrue offensive des Verts dans un entretien accordé au site officiel de la Ligue 1.