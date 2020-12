Ce mercredi soir, les Girondins de Bordeaux accueillent au Matmut Atlantic la formation de Saint-Étienne à l’occasion de la 15e journée de Ligue 1. Ce match sera synonyme de retrouvailles pour Claude Puel et Hatem Ben Arfa qui s’étaient croisés lors de leur aventure commune du côté de Nice.

Cette 15e journée de Ligue 1 aura un goût particulier pour l’entraîneur des Verts, Claude Puel, qui se déplace avec ses hommes en Gironde ce mercredi soir pour retrouver Bordeaux.

En effet, le technicien français va retrouver un garçon qu’il connaît bien, un certain Hatem Ben Arfa qu’il avait eu sous son aile lors de leur périple commun à Nice. Le coach des Verts a rendu hommage au milieu offensif très technique. « Je serai content de voir Hatem. Il a eu beaucoup de caractère et s’est donné les moyens d’être performant, en s’entraînant seul. Il n’a peut-être jamais été aussi affûté, c’est bien ce qu’il fait à Bordeaux. Je suis très heureux pour lui, il est allé chercher ce qu’il vit et le mérite. S’il n’avait pas aimé le football, il y a longtemps qu’il aurait lâché et accusé le coup. C’est un vrai amoureux du foot, pas un calculateur »

Une déclaration que le principal intéressé appréciera.