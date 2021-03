Capitaine emblématique de l’AS Saint-Etienne, Loïc Perrin fait son grand retour dans le club de son coeur. L’ancien défenseur central vient donner un coup de pouce et devient le nouveau conseiller comme précise le club du Forez ce vendredi matin.

« Le club est heureux de retrouver Loïc Perrin qui représentera en outre l’ASSE dans des opérations de relations publiques avec ses partenaires et supporters » et animera des actions pédagogiques auprès des jeunes joueurs issus du centre de formation. » Déclare le club au travers d’un communiqué, avant que le principal intéressé ne réponde à son tour.

« L’ASSE a déjà représenté 23 années de ma vie. Je suis très attaché à ce club et à Saint-Étienne. J’en partage les valeurs depuis toujours et j’ai envie de les transmettre du mieux possible. En tant que joueur, j’aimais déjà le contact avec les supporters, les partenaires et les salariés du club. J’ai envie de renforcer ce lien car le club n’est rien sans cet environnement. Il est important de faire vivre cette identité populaire, l’une de spécificités de l’ASSE. Je suis très fier de participer à la mise en œuvre d’actions qui serviront le club », a-t-il réagi sur le site officiel du club.