Menés à Clermont, l’AS Saint-Étienne a une nouvelle fois retournée la situation pour finalement s’imposer (1-2). Au micro de Prime Video, Wahbi Kazri a rendu hommage au public, mais aussi à ses supporters.

« Ce groupe-là a du coeur. Il ne faut surtout pas s’enflammer, car c’est encore long, il faut savourer et dès mardi se remettre au travail parce que dimanche prochain il y a un match important contre Strasbourg, devant notre public. On leur dédie aussi cette victoire parce qu’ils n’étaient pas là aujourd’hui. Donc, content pour eux parce que depuis le début de la saison on souffre tous, on est ensemble, on ne va rien lâcher et ce soir ils sont contents aussi. »