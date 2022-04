Entraîneur de l’AS Saint-Etienne, Pascal Dupraz est revenu sur l’histoire entre Mahdi Camara et un jeune joueur de la réserve stéphanoise. Il parle de la sanction prise par la direction et il trouve cette décision tout à fait logique.

Le technicien des Verts a pris acte du choix de sa direction d’écarter le milieu de terrain de l’équipe première pendant une semaine. “La décision est logique. Les dirigeants ont pris la sage décision de protéger l’institution. Je n’ai pas d’autre commentaire à faire, si ce n’est que Mahdi a fait une connerie et le regrette. Sa sanction prend effet jusqu’à lundi. Il reviendra dans le groupe et on l’accueillera de la meilleure des manières. C’est un incident regrettable, pas plus. Je n’ai rien d’autre à ajouter.” Le joueur de 23 ans ne figurera pas dans le groupe pour le déplacement à Lorient, vendredi soir, comptant pour la 31e journée de Ligue 1. Rappelons que Camara avait eu une altercation avec un jeune joueur du centre de formation en début de semaine.