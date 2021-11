Malgré un début de saison dans le rouge, l’ASSE continue de faire confiance à Claude Puel. Invité de France Bleu Saint-Étienne Loire ce mercredi, le président exécutif des Verts Jean-François Soucasse a confirmé sa fidélité envers le coach en place.

« Claude est un éducateur et un manager général du club expérimenté. Il a déjà connu des situations difficiles et n’a jamais connu de relégation. Il n’est pas étonné d’être la cible des critiques. Pas plus lui que les joueurs et les dirigeants dont je fais partie. Nous sommes ensemble sur le même bateau. »

Comme dans tout club sportif, la grille d’évaluation se fait par les résultats, seuls les résultats sportifs sortiront le club de là. « Claude – comme ses adjoints et ses joueurs – est parfaitement mobilisé », et cette première victoire sera « une première étape dans notre rétablissement », a défendu le dirigeant.