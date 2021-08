Claude Puel est revenu sur le mercato très très calme de l’AS Saint-Etienne et il s’en satisfait malgré tout.

Présent jeudi devant les journalistes, le technicien des Verts n’a pas ouvert la porte à l’arrivée de nouveaux joueurs avant le 31 août. « Je l’ai dit depuis le début, on doit faire face à une certaine situation économique. Je ne vais pas demander des choses qui sont irréalisables. S’il y a une opportunité, on l’étudiera mais je préfère me focaliser sur mon équipe. On n’a pas été inactifs cet été, puisqu’on a prolongé plusieurs de nos joueurs. On a des forces vives dans ce groupe, on peut les accompagner. L’objectif est de construire un socle important et on est en train de le faire, » a prévenu le Castrais dans des propos retranscrits sur le site officiel du club.