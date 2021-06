Arrivé comme un joyau à polir en provenance du Paris Saint-Germain, Javier Pastore n’a pas impressionné à l’AS Roma ni justifié son prix de 24,7 millions d’euros. Aujourd’hui ce fiasco est proche de se clore avec une résiliation de contrat entre les deux formes.

« C’est l’une des pires affaires de l’époque Monchi. J’ai payé cher ses choix, je n’aurais jamais dû lui faire confiance« , tels étaient les mots de James Pallotta, ancien président de l’AS Roma, en mars dernier. El Flaco est devenu El Fiasco lors de son entrée dans la capitale romaine. Cette saison, l’Argentin n’a disputé que 5 rencontres en Serie A, 77 petites minutes. Un bilan beaucoup trop maigre pour le prix déboursé en juillet 2018, (24,7M€). L’arrivée de José Mourinho chez la Louve ne change rien à la situation de l’ancien parisien qui est désormais sur un siège éjectable.

Selon la Gazzetta dello Sport, le club et son joueur seraient en pleine négociation afin de résilier le contrat qui les lie. Une rupture à l’amiable qui scellera le divorce entre les deux entités. Malgré ses mauvaises performances et ses nombreuses blessures, Javier Pastore reste un homme courtisé. L’Inter Miami, LA Galaxy, le CA Talleres et Boca Juniors suivent de près la situation d’El Flaco.