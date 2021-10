À la veille de recevoir, Naples leader en Serie A, José Mourinho s’est défendu en conférence de presse, deux jours après la claque reçue en Europa Conference League de la part des Norvégiens de Bodo Glimt (6-1).

Avant d’affronter Naples, solide leader du championnat avec huit victoires en huit matchs et trois petits buts encaissés, l’entraineur de l’AS Rome José Mourinho a pris ses responsabilités après l’humiliation reçue en Norvège jeudi soir par Bodo Glimt.

« Je ne pensais pas à une telle catastrophe, mais la responsabilité reste la mienne, concède le coach portugais en conférence de presse ce samedi. Je l’ai fait par peur des blessures, avec le terrain synthétique, et parce que je n’ai pas deux joueurs pour chaque poste. J’ai mal agi, et la responsabilité est la mienne. Le propriétaire a dépensé beaucoup d’argent pour bien faire. L’argent a été dépensé pour créer des conditions pour un projet qui a besoin de temps. Quand quelqu’un dit que Mourinho n’est pas heureux, c’est un mensonge qui ne pourrait pas être plus grand. Oui mais Mourinho n’est pas un connard et a du respect pour Friedkin (le propriétaire) et Tiago Pinto (le directeur général). Mourinho accepte la situation et la comprend. Je respecte les Friedkin. Tout le monde, et les fans de la Roma aussi, doivent croire au travail des propriétaires et de Tiago, insiste-t-il.