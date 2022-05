De passage en conférence de presse ce jeudi, Philippe Clement a fait le point sur la situation de l’AS Monaco à deux journées de la fin du championnat.

« Le faux pas de Rennes ? Naturellement, c’est mieux que les équipes autour de nous perdent des points. Mais je suis plus en train de me concentrer sur le match contre Brest que sur les autres résultats. Hier (mercredi), j’ai reçu des messages de gens à la mi-temps de la rencontre Nice – Saint-Étienne, à 0-2, mais après, ça a fait 4-2. On ne doit pas trop regarder autour », a assuré l’entraîneur Monégasque avant d’évoquer les absents du week-end.

« Il n’y a pas grand-chose à dire sur le point médical. Il manquera (Cesc) Fabregas, Krépin (Diatta) et Pelé. Si (Alexandre) Golovine va mieux ? Il a reçu un coup lors du match à Lille sur le tendon d’Achille, mais il s’est bien entraîné, il n’y a pas de problème le concernant. »