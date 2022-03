Comparé à Kylian Mbappé il y a plusieurs années de cela, Marco Asensio a été victime d’une rupture du ligament croisé en juillet 2019 qui a brisé sa carrière en plein vol. Depuis, malgré la confiance de Zinedine Zidane, l’Espagnol n’est jamais parvenu à retrouver le niveau qui était le sien. Une véritable déception pour le Real Madrid qui compter bâtir son avenir sur lui. Un futur révolu tant l’ailier a régressé. Il fait désormais partie de la longue liste des indésirables côté madrilène mais conserve une très belle côte sur le continent.

Selon les informations révélées par TeamTalk, Marco Asensio serait la cible de nombreuses écuries. La Juventus Turin en ferait l’une de ses priorités tout comme le Milan, Liverpool et Arsenal. A 26 ans, et malgré un temps de réduit, l’Espagnol reste une belle promesse du football européen. Parvenir à le relancer serait une superbe opération. Cette saison, sous les ordres de Carlo Ancelotti, le natif de Palma de Mallorca a disputé 29 rencontres toutes compétitions confondues pour un total de 9 buts et 1 passe décisive au compteur.