Meilleur buteur des Gunners d’Arsenal la saison dernière, Pierre-Emerick Aubameyang a décidé de poursuivre l’aventure avec le club anglais lors du mercato.

Quelques heures après la victoire et la qualification en Carabao Cup face à Leicester, l’ancien Stéphanois revient sur les raisons qui l’ont poussé à faire ce choix.

“Deux choses m’ont convaincu de rester. La première a été Mikel Arteta car, depuis son arrivée, il nous apporte beaucoup de positivité et une nouvelle philosophie. Je pense que c’était important car cela correspondait à mon jeu et je sens que je peux m’améliorer avec lui. Je pense que c’était le facteur-clé et aussi l’amour que je reçois des fans et de tout le club”, a lancé le footballeur gabonais dans une interview accordée à Sky Sports.