Arsenal s’est imposé sur le score de 3 buts à 1 ce soir face à Aston Villa dans le match d’ouverture de la 9e journée de Premier League.

Arsenal – Aston Villa 3-1 : les Gunners se portent bien mieux et l’emportent 3 buts à 1 avec une ouverture du score dès la 23e minute de jeu de la part de l’ancien milieu de terrain de l’Atletico Madrid. C’est ensuite Pierre-Emerick Aubameyang qui double la mise à la 46e minute de jeu. Emile Smith-Rowe inscrit le troisième but de la partie 10 minutes plus tard, avant que les Villans ne sauvent l’honneur par Ramsey à la 82e minute. Au classement, les Londoniens se retrouvent 9e avec 14 points, tandis que Aston Villa est 13e avec 10 points.