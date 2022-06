Avec pour objectif d’arracher une qualification en Ligue des Champions la saison prochaine, Arsenal est plus actif que jamais sur le mercato estival en tentant d’arracher Youri Tielemans aux Foxes de Leicester.

Après avoir échouer aux portes de la Ligue des Champions malgré une saison prometteuse, les Gunners souhaitent rebondir dès l’année prochaine en atteignant leur nouvel objectif. Ainsi, Arsenal est en ébullition en interne et compte bien réussir ce mercato estival. Après avoir conclu l’arrivée de Fabio Vieira, milieu de terrain du FC Porto, pour 40 millions d’euros, l’écurie britannique avancerait ses pions pour tenter d’enrôler Youri Tielemans.

D’après les informations publiées par The Guardian, Arsenal travaille depuis plusieurs mois pour recruter Youri Tielemans. Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec les Foxes, le Belge n’a jamais caché ses envies de rejoindre un club plus prestigieux et serait séduit par l’intérêt des Gunners. A 25 ans, il représente un joli pari d’avenir sur lequel souhaite miser Arsenal. Une offre est en préparation à Londres.