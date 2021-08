Après une saison décevante, Arsenal compte bien faire le ménage dans son effectif en vendant les deux buteurs Pierre-Emerick Aubameyang et Alexandre Lacazette.

D’après les informations du Times, le club d’Arsenal aurait l’intention de se débarrasser de Pierre-Emerick Aubameyang et de son coéquipier d’attaque Alexandre Lacazette cet été. Le média britannique précise que Mikel Arteta ne compte plus sur le Gabonais à cause de son inconsistance devant le but. La situation de l’ancien Lyonnais est différente car le contrat de Lacazette se termine l’été prochain et les Gunners n’ont pas l’intention de le voir partir gratuitement.

Sur le marché des transferts, les deux joueurs sont respectivement évalués à 25 et 28 millions d’euros. Une somme qui pourrait permettre au club londonien de se pencher sur le dossier Lautaro Martinez. Pisté depuis déjà quelques mois par Mikel Arteta, l’Argentin pourrait quitter l’Inter Milan contre un chèque d’environ 70 millions d’euros. Arsenal pourrait également concurrencer Tottenham et l’Atlético Madrid pour un transfert du prodige serbe de la Fiorentina, Dusan Vlahovic (environ 60 M€).