Mikel Arteta n’a pas manqué d’éloges au sujet du Français, sauveur des Gunners hier soir.

À la peine depuis le début de la saison, Arsenal semble avoir retrouvé des jambes pendant le Boxing Day. Après avoir dominé Chelsea (3-1) ce week-end, les Gunners se sont à nouveau imposés hier soir sur la pelouse de Brighton (1-0) grâce à un but du Français Alexandre Lacazette. Entré sur le terrain à l’heure de jeu, l’ancien Lyonnais n’aura mis que 29 petites secondes à trouver le chemin des filets. De quoi réjouir son coach Mikel Arteta, qui a vanté sa détermination devant les médias.

« Je pense que c’est ce dont rêvent tous les managers, faire venir des gens du banc et gagner le match comme il l’a fait ce soir. Je pense qu’il a été en très bonne forme ces dernières semaines. Il a marqué des buts. Il est en pleine confiance. Aujourd’hui (mardi soir), il avait mal au dos, il n’a pas pu démarrer le match. Mais il est venu et a remporté le match pour nous, ce qui est extrêmement important. Nous avons besoin de grands joueurs et de joueurs expérimentés pour intervenir dans ces moments difficiles et il le fait à coup sûr. Je pense que Lacazette travaille très dur. Depuis que je suis ici, son travail n’a jamais été un problème. Son nombre de buts pourrait s’améliorer, mais je sais qu’il va s’améliorer. »