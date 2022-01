Cette deuxième phase du mercato de Saint Etienne va permettre au club forézien d’officialiser les signatures de deux renforts supplémentaires cet hiver. Suite aux arrivées préalables de Thioub, Sako et Bernardoni, l’AS Saint-Etienne devrait boucler les transferts de deux défenseurs centraux dans les prochains jours, soit Eliaquim Mangala et Joris Gnagnon.

D’après les informations dévoilées par But, ce serait désormais bouclé en interne. Effectivement, Joris Gnagnon aurait conclu un contrat de six mois pour s’engager du côté des verts de l’ASSE. Toujours d’après le média, il y aurait néanmoins un inconvénient : l’état et la forme physique du défenseur central. Ou plutôt, peut-on parler de méforme pour l’ancier défenseur du FC Séville, qui serait actuellement en surpoids. Un inconvénient que la direction stéphanoise risque de ne pas apprécier. But annonçait que le joueur ne serait pas disponible avant plusieurs semaines afin d’entamer une remise en forme, ce qui poserait la question de l’utilité de son prêt pour une durée uniquement de 6 mois.