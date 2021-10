Il y a presque un an, Gérard Lopez était destitué de son rôle de président du LOSC faute de ressource financière suffisante pour les Dogues. Une situation qui semble se répéter projet après projet. L’homme d’affaires luxembourgeois est sur le point de faire couler Boavista, loin d’être de bons augures pour les Girondins de Bordeaux.

Après la Formule 1 et un crash financier, Gérard Lopez s’est lancé dans le football en reprenant le LOSC. Une belle histoire sur le plan sportif mais un nouveau désastre financier. Le Luxembourgeois a été forcé, en septembre dernier, de laisser sa place à Olivier Létang à cause des finances catastrophiques des Dogues. Une situation qui semble se répéter dans chaque club que détient l’actuel président des Girondins de Bordeaux. Propriétaire de Boavista, 8è au Portugal, sa gestion calamiteuse est une nouvelle fois pointée du doigt. Selon Desporto ao Minuto, des retards de salaires, de primes à la signature et de commissions dues se sont répétés ces derniers mois. Une information confirmé par le gardien du club, Alireza Beiranvand dans la presse iranienne. Des absences de paiement conséquences directes des graves problèmes financiers du club. Les Girondins de Bordeaux peuvent trembler…