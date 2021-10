La surprise du Masters 1000 d’Indian Wells Cameron Norrie se lâche devant les médias. Agé de 26 ans, il possède de grandes ambitions et veut notamment devenir numéro un mondial.

« Je veux devenir numéro 1 mondial, c’est l’objectif ultime. Tout le monde dans mon équipe tire dans le même sens. Clairement, c’est extrêmement difficile à faire et il y a une longue route devant moi. Mais nous nous fixons de grandes attentes et nous allons faire tout notre possible pour les atteindre. » Voilà qui a le mérite d’être clair pour le tout premier britannique de l’histoire vainqueur de ce Masters 1000 d’Indian Wells.