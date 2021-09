Habitué aux ventes XXL, le Benfica alignait, année après année, des finances saines et des coffres bien remplis. Une époque révolue, le grand club portugais est désormais dans le rouge, une première depuis 8 ans.

La pandémie de Coronavirus a fait mal aux différents clubs à travers le monde et personne n’est épargné. Si le FC Barcelone affiche des dettes colossales, une nouvelle écurie se met à trembler après plusieurs années passées dans le vert. Ce mercredi, le Benfica a présenté ses comptes et la situation n’est pas au beau fixe. Après huit années consécutives de bénéfices, la direction portugaise a indiqué avoir engrangé 17,4 millions d’euros de pertes financières lors de l’exercice 20/21. Un écart de plus de 50 millions d’euros avec la saison précédente : 41,7 millions de bénéfices en 19/20. Un état économique qui s’est détérioré pour différentes raisons. La première étant la pandémie de Covid-19 et ses conséquences, notamment l’absence de public, ainsi que la non qualification en Ligue des Champions du groupe de Jorge Jesus. Dans le même temps les dépenses ont augmenté alors que les revenus diminuaient. Un premier avertissement pour Benfica qui n’était plus habitué à ce genre d’événement.