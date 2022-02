Promis à un étincelant avenir, Maxence Caqueret n’a pourtant toujours pas prolongé avec l’OL. Alors que son contrat prend fin en 2023, ce dernier n’est même pas sur de rester à l’OL l’année prochaine.

« Honnêtement, je ne peux pas dire que je serai à l’OL la saison prochaine. Je ne sais pas de quoi sera fait l’avenir. Le foot, ça va très vite. J’aimerais rester à Lyon. Des discussions ont été entamées avec mon entourage et on n’est pas forcément d’accord pour le moment. On verra où l’avenir nous mène et si je continue à Lyon dans les années à venir », a lancé Caqueret au micro du Canal Football Club. Un nouveau cas à la Gouiri ? L’avenir nous le dira.