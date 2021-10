Malgré un mercato d’été de taille patron et des arrivées XXL : Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho et Raphaël Varane, Manchester United n’y arrive pas. Des ambitions qui ne coïncident pas avec la stature de son coach. Ole Gunnar Solskjaer est plus que jamais sur le départ et Antonio Conte est le favori pour le remplacer. L’Italien exige 4 nouvelles arrivées.

Après un marché des transferts estival plein de promesses, Manchester United semble se diriger droit dans le mur. Une détresse sportive symbolisée par un seul homme : Ole Gunnar Solskjaer. Le Norvégien est pointé du doigt et sa capacité à gérer un vestiaire de stars est remise en question, son avenir ne tient plus qu’à un fil qui pourrait bientôt céder. Antonio Conte est pressenti pour le remplacer et, selon The Sun, il ne devrait pas arriver seul. Pour prendre la tête des Reds Devils, l’Italien exigerait 4 nouvelles signatures : Milan Skriniar, Matteo Darmian, Nicolo Barella et Lautaro Martinez, des valeurs fortes de l’Inter Milan.