Antoine Griezmann, 30 ans, était présent en conférence de presse après le match nul, 1-1, des bleus contre la Hongrie lors du deuxième match de poule de l’Euro 2020. A trois jours du match contre le Portugal, il s’est montré élogieux envers Cristiano Ronaldo.

Il y a quelques mois, Antoine Griezmann avait déclaré être au même niveau que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Aujourd’hui, en conférence de presse, le discours d’Antoine Griezmann, était beaucoup plus nuancé : « Ronaldo est une source d’inspiration pour tout le monde. C’est extraordinaire ce qu’il est en train de faire à 36 ans. Lui et Messi, il n’y aura personne comme eux, on a de la chance de les côtoyer sur le terrain. C’est un joueur complet, un exemple pour tous les jeunes et moins jeunes, il peut montrer la voie pour beaucoup de jeunes. » Pour rappel, les champions du monde 2018 ont buté sur la Hongrie (1-1) tandis que le Portugal, champion d’Europe 2016 a perdu 4-2 contre l’Allemagne. Les deux équipes s’affrontent mercredi lors du dernier match de poule de l’Euro 2020.