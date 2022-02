Prêté avec option d’achat par le FC Barcelone, Antoine Griezmann pourrait faire office de monnaies d’échanges avec Saul Niguez. Le Barça renoncerait alors à 45 millions d’euros.

Recruté par le FC Barcelone pour 120 millions d’euros, Antoine Griezmann a été un énième fiasco de la direction catalane après les échecs Ousmane Dembélé et Philippe Coutinho. Pour s’en débarrasser, le Barça est parvenu à conclure un accord avec l’Atlético de Madrid concernant un prêt payant de 10 millions d’euros assorti d’une option d’achat de 45M€. Une opération qui pourrait bien sauter alors que les deux formations ont d’autres plans en tête.

Selon les informations révélées par Sport, le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid envisagerait de ne pas finaliser le deal autour d’Antoine Griezmann mais de réaliser une toute nouvelle transaction. Les deux géants espagnols souhaiteraient organiser un échange avec comme monnaies d’échanges Antoine Griezmann et Saul Niguez. L’Espagnol devrait faire son retour à Madrid après un prêt mitigé du côté de Chelsea et devrait donc rapidement s’envoler pour Barcelone. Son profil plairait particulièrement à Xavi Hernandez.