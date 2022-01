Interrogé par le site Transfermarkt, l’attaquant français a une nouvelle fois déclaré son amour pour l’Atlético Madrid.

Après un passage délicat à Barcelone, Antoine Griezmann est revenu chez lui à Madrid. Sous les ordres de Diego Simeone et dans un environnement qui lui a bien réussi par le passé, le Français s’est retrouvé. Il a notamment inscrit quatre buts et délivré une passe décisive en cinq matchs de Ligue des champions cette saison. Le joueur de 30 ans a le sourire et déclare sa flamme aux Colchoneros. « La vérité c’est que j’ai bien joué à la Real Sociedad, mais j’ai grandi à l’Atleti de manière sportive et privée, avec ma femme et mes enfants, ça m’a aidés à me détendre et à profiter. Ensuite, je suis allé à Barcelone, au vu des circonstances, ça ne s’est pas passé comme je l’espérais. C’est pourquoi je voulais revenir jouer pour Cholo (Diego Simeone) et Atletico. C’est ce que je voulais le plus, et la vérité est que j’aime vraiment cet endroit, et j’espère pouvoir continuer comme ça », a déclaré Griezmann au site Transfermarkt.