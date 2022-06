Âgé de 29 ans, l’ancien milieu de Manchester United Paul Pogba a raconté une anecdote de son enfance où il évoque un fameux maillot de l’OM qu’il avait acheté.

Durant les dernières semaines, beaucoup de rumeurs ont envoyé Paul Pogba au Paris Saint-Germain, cependant, l’international français devrait bien s’engager à la Juventus de Turin dans les prochains jours. À l’occasion de la présentation de son documentaire qui se nomme “Pogmentary“, le milieu de l’équipe de France a raconté une anecdote de son enfance avec un maillot de l’Olympique de Marseille… “J’avais un maillot de Marseille, je voulais absolument le floqué Paul ou Pogba avec le numéro 9. Cependant acheté le maillot, c’était cher pour nous, alors le flocage encore plus, donc j’avais seulement acheté le maillot et le short. Quand je suis rentré, j’ai demandé à ma mère si elle pouvait me faire un flocage. Elle a donc cousu avec un tissu bleu clair le “PAU“ mais il n’y en avait pas assez pour tout finir, donc elle a fait le L avec du bleu foncé. Je partais à l’entraînement avec, j’étais fier. Je me sentais déjà comme un professionnel“, explique la Pioche dans un interview accordé à Konbini.