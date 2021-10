La finale de l’Euro 2020 entre l’Angleterre et l’Italie a été marquée par des incidents à l’extérieur et à l’intérieur de Wembley. Ce lundi, l’UEFA a infligé deux matchs à huis clos envers la Fédération Anglaise, qui prend acte de la décision de l’instance européenne du football.

L’Angleterre jouera son prochain match officiel à huis clos. Trois mois après la finale de l’Euro 2020 entre l’Angleterre et l’Italie, l’UEFA a infligé deux matchs huis clos dont un avec sursis à la suite des incidents survenus lors de cette finale aux abords et à l’intérieur de Wembley. La Fédération anglaise devra également s’acquitter d’une amende de 100 000 euros.

« Après une enquête menée par un inspecteur d’éthique et de discipline de l’UEFA concernant les incidents survenus lors de la finale de l’Euro 2020 (…), l’instance de contrôle, d’éthique et de discipline de l’UEFA a pris aujourd’hui les décisions suivantes: Obliger la Fédération anglaise de football à jouer ses deux prochains matchs de compétition de l’UEFA à huis clos, dont le second avec un sursis pour une période probatoire de deux ans, pour le manque d’ordre et de discipline à l’intérieur et autour du stade. Infliger une amende de 100.000 euros à la Fédération anglaise de football pour le manque d’ordre et de discipline à l’intérieur et autour du stade, pour l’invasion du terrain de jeu, pour le jet d’objets et pour les troubles pendant les hymnes nationaux », a annoncé l’UEFA dans un communiqué.

De son côté, la FA a pris acte des sanctions et ne souhaite pas revîtes des événements de ce type dans ses stades de foot: « Bien que nous soyons déçus du verdict, nous le reconnaissons, explique-t-elle dans un communiqué. Nous condamnons le comportement terrible des individus qui ont provoqué les scènes honteuses dans et autour du stade de Wembley lors de la finale de l’Euro 2020, et nous regrettons profondément que certains d’entre eux aient pu entrer dans le stade. Nous sommes déterminés à ce que cela ne se reproduise jamais et avons commandé un examen indépendant. Nous continuons de travailler avec les autorités compétentes pour soutenir leurs efforts visant à prendre des mesures contre les responsables et à leur demander des comptes. »

La prochaine rencontre aura lieu le 12 novembre prochain où les hommes de Gareth Southgate recevront l’Albanie dans le cadre des éliminatoires à la prochaine Coupe du Monde. Cette rencontre se déroulera sans spectateur.