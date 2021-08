Ce dimanche, le SCO Angers s’est imposé 3 buts à 0 face à l’Olympique Lyonnais dans le cadre de la 2e journée de Ligue 1. Une victoire validée à 100% par l’entraîneur du SCO Gérald Baticle.

« Le résultat vient après les intentions. Il faut chercher à faire du jeu. Gagner sans faire de jeu, c’est un hold-up. Il faut toujours chercher à faire du jeu, a expliqué Baticle, avant de rendre hommage au public de Raymond-Kopa. C’était une vraie satisfaction de retrouver notre public. On les a fait vibrer et on a senti une belle communion », a ainsi salué coach Baticle en conférence de presse.