C’est officiel, Angel Di Maria quittera bien le PSG cet été à la fin de son contrat.

Annoncé depuis déjà quelques semaines dans la presse, le départ d’Angel Di Maria cet été est désormais officiel. « Le Paris Saint-Germain tient à saluer Angel Di Maria et ses 7 saisons passées sous le maillot Rouge et Bleu. L’Argentin a remporté 18 titres et est devenu le meilleur passeur de l’histoire du Club. Arrivé au Paris Saint-Germain lors de l’été 2015, Angel Di Maria s’est imposé immédiatement sur l’aile droite de l’attaque parisienne en signant 15 buts et 25 passes décisives, toutes compétitions confondues, pour sa première saison », écrit le PSG dans un communiqué publié ce vendredi.

Le meilleur passeur de l’histoire du club devrait également recevoir un bel hommage demain soir lors de l’avant-match de la dernière de la saison face à Metz. Il est prévu à 20h20 pendant cinq minutes, à peu près au moment où ses coéquipiers entreront sur la pelouse du Parc des Princes pour s’échauffer.