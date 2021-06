Voici la réaction de Andreï Chevtchenko, sélectionneur de l’Ukraine, après la qualification pour les quarts de finale contre la Suède (2-1 a.p.).

« Artem (Bessiedine, blessé par une intervention très dangereuse de Danielson durant la prolongation) va passer des examens avec nos médecins. C’est une blessure sérieuse. On est très inquiets pour lui, on espère que les ligaments ne sont pas touchés. Il y a eu autant de joueurs sonnés ou blessés en fin de rencontre (Krafth, Berg, Bessiedine, Iarmolenko, Krivtsov, Bezus…) parce que personne ne voulait abandonner, tout le monde voulait se qualifier », a indiqué le sélectionneur.

Et d’ajouter : « On va essayer de bien récupérer. On a un avion pour Rome (où l’Ukraine affrontera l’Angleterre en quarts, samedi) demain vers 16 heures et on s’entraînera là-bas. L’Angleterre est une équipe très bien organisée. Elle a son propre style. Il faudra qu’on sache bien défendre sur les côtés et en zone. J’ai quasiment vu tous les matches de l’Angleterre, à part aujourd’hui bien sûr (victoire contre l’Allemagne, 2-0), puisque nous préparions notre match. C’est vraiment dur de marquer contre l’Angleterre. Leur banc vaut probablement trois fois l’équipe d’Ukraine. Mais on va élaborer une stratégie. Tout est possible. »