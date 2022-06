Passé par le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, le milieu offensif espagnol Jesé Rodriguez a trouvé un nouveau point de chute.

Agé de 29 ans, celui qui n’a jamais été en mesure de s’imposer en France mais aussi en Espagne va tenter de poursuivre sa carrière comme elle se doit. Jesé Rodriguez a décidé de rejoindre le club turc d’Ankaraguçu, champion en titre de deuxième division turque et de retour en Süper Lig la saison prochaine. Libre de tout contrat il a signé un bail d’une saison, plus une en option. Sa dernière aventure a été délicate puisqu’il était en froid avec son entraîneur du côté de Las Palmas. On lui souhaite bonne chance.