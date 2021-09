Eric Di Meco, consultant pour RMC, a demandé à Didier Deschamps de changer de comportement à la tête de l’équipe de France.

« Deschamps, il n’a plus rien à prouver, il a gagné le plus gros titre. Allez, lâche-toi… On mettait en avant la solidité défensive de l’équipe de France. Mais il y a un fait, c’est qu’on défend à 8 et qu’on n’est pas solide. Lâche toi. On va arrêter de se faire peur, on est qualifié pour la Coupe du monde. Ce n’est pas ta mentalité ? Et bien change, car tu es en train d’aller droit dans le mur sinon. On ne fait plus peur et plus mal à personne », a indiqué le consultant de RMC.