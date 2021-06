Timo Werner, 25 ans, n’est plus titulaire avec l’Allemagne. Joachim Löw lui préférant l’expérimenté Thomas Muller. Un choix qu’il respect.

Vainqueur de la Ligue des Champions avec Chelsea, Timo Werner, 38 sélections et 16 buts avec l’Allemagne a perdu sa place de titulaire mais ce n’est pas un problème pour lui bien au contraire : « Je ne me sens pas titulaire. Mais ce n’est pas grave, je ne suis pas un joueur qui s’assoit sur le banc les bras croisés et qui s’énerve. On n’a pas seulement onze joueurs dans le groupe, tout le monde mérite de jouer. On a énormément de joueurs dans le secteur offensif. Si on arrive jusqu’en finale, on sera tous importants. J’espère que j’aurai aussi des minutes de jeu. Peu importe si c’est en sortant du banc, c’est un sport d’équipe. »

Le joueur de Chelsea est en concurrence avec Serge Gnabry, Kai Havertz et Thomas Muller qui devraient être titulaires, mardi à 21h contre la France pour le premier match de l’Allemagne dans ce championnat d’Europe.