Libre depuis son départ de la Juventus Turin à l’été 2019, l’entraîneur Massimiliano Allegri a confirmé qu’il avait refusé une offre du Real Madrid.

« En raison de graves problèmes familiaux, il a dû dire non à certains grands clubs. Il a dit non à Chelsea, à Arsenal et au Real Madrid. Il a également refusé le PSG. Il a rejeté le Real parce qu’il avait précédemment refusé les autres clubs que j’ai mentionnés. Je lui ai demandé : ‘Comment peux-tu refuser un club aussi grand ?’. Et sa réponse m’a surpris. Il m’a dit : ‘Je ne suis pas un clown. Si je dis que je ne peux pas entraîner les autres clubs, je ne peux pas accepter une autre offre seulement 10 jours plus tard' », a dévoilé un ami proche du technicien, Giovanni Galeone, sur Radio Kiss Kiss.