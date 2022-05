Dans une interview accordée à So Foot, Allan Saint-Maximin, ailier de Newcastle, a fait part de son envie de disputer la Coupe du Monde 2022 avec l’Équipe de France.

Allan Saint-Maximin au Qatar cet hiver avec l’Équipe de France pour participer à la Coupe du Monde 2022 ? Dans une interview accordée à So Foot, l’ailier de Newcastle a fait part de son envie de disputer la plus belle des compétitions car il estime avoir le niveau international: « «Est-ce que je pense avoir le niveau pour les Bleus ? C’est une certitude. Je pense avoir le niveau. Il y a de bons joueurs mais comme on peut le constater, ils sont nombreux à avoir eu la chance d’être appelés. Moi en tout cas, je vais mettre toutes les chances de mon côté pour être appelé et je vais continuer de travailler, parce qu’il y a la Coupe du monde. Je sais très bien qu’avec ce qu’il va se passer à Newcastle dans les mois et les années à venir, je serai de plus en plus dans une bonne position pour intégrer l’équipe de France. »