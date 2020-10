Sport.fr a rencontré Allan Saint-Maximin (23 ans) pour une interview exclusive. La star des Magpies de Newcastle s’est livré et nous en dit plus sur son quotidien, ses habitudes, ses rituels…

En accord avec son sponsor, PUMA l’ancien Niçois a répondu aux questions de notre journaliste dans l’interview “No prise de tête”. 7 questions funs pour mieux connaître, celui que l’on considère comme l’un des cracks du football tricolore.

Y a quoi dans ta playlist en ce moment ?

“Dans ma playlist, j’ai du KPoint j’aime beaucoup son nouvel album. J’écoute aussi du Niska, du Ninho et du rap américain. Je suis porté sur le rap, c’est mon style de musique.”

Ta série préférée ?

“Comme beaucoup de monde, j’ai adoré la Casa de Papel et Game Of Thrones. Après une série que je regarde en ce moment, Cobra Kai, une série à la Karaté kid qui me rappelle mon enfance.”

C’est quoi ta devise ?

“La seule limite est uniquement celle que je m’impose, le seul échec serait de renoncer. C’est la phrase qui me motive au quotidien, que j’écoute que je connais depuis tout petit. C’est un de mes premiers entraîneurs quand je jouais à Boulogne-Billancourt qui m’avait écrit cette phrase au tableau et je l’ai gardé depuis ce temps. C’est ma devise.”

S’il te restait une heure à vivre, ça serait quoi ton dernier repas ? (On ne le dira pas au nutritionniste promis)

“Je suis quelqu’un de simple donc je dirais des pâtes à la carbonara avec l’œuf dessus je valide. J’aime la bonne cuisine et honnêtement, il y a un fossé entre la cuisine française et anglaise, c’est une horreur. D’ailleurs pour la petite anecdote, j’ai un cuisinier perso pour me faire de la nourriture française au quotidien.”

C’est qui le meilleur joueur au monde / en Premier League et en Ligue 1 ?

“Dans le monde, c’est Cristiano Ronaldo. C’est un tout mais c’est surtout son histoire qui forge le respect, partout où il va, il marque l’histoire. En Premier League, il n’y a pas de joueur qui m’a vraiment impressionné, après Riyad Mahrez j’aime beaucoup.

Sadio Mané et Kevin De Bruyne font des choses intéressantes. En Ligue 1, c’est Kylian Mbappé sans contestation. Il est très impressionnant.”

Si tu devais choisir un autre sport que le foot, tu aurais pris quoi ?

“Sans hésiter du tennis, je suis fan et je kiff. En ce moment avec Roland Garros je me régale. C’est un sport individuel, tu es porté sur ta performance et rien d’autre.”

Tu te retrouves seul sur une île déserte, tu amènes quoi avec toi ?

“Pour commencer un ballon, deux raquettes pour jouer au tennis et c’est difficile à transporter mais une église, c’est indispensable pour moi. Je suis très croyant.”

Interview réalisée par G. Zerbone / exclusivité Sport.fr