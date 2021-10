Dans une interview accordée à l’équipe, Andy Delort répond au sélectionneur de l’Algérie qui n’a pas apprécié sa décision de se mettre en retrait de la sélection pour essayer de gagner une place de titulaire avec son club de l’OGC Nice. L’attaquant assume sa décision et l’explique par son faible temps de jeu lors des derniers rassemblement.

Andy Delort a t-il dieu adieu à la sélection algérienne? En privilégiant son club, l’attaquant s’est mis à dos Djamel Belmadi, qui lui a permis de remporter la Coupe d’Afrique des Nations 2019, l’a vivement critiqué en conférence de presse avant la double confrontation contre le Niger dans le cadre des éliminatoires à la prochaine Coupe du Monde au Qatar.

Dans une interview accordée à l’équipe, le nouveau joueur de l’OGC Nice a répondu à son sélectionneur. Andy Delort assume sa décision et l’explique par son faible temps de jeu. Il a été titularisé a seulement quatre reprises en 11 sélections avec les Fennecs: « C’est le fruit d’une longue réflexion dont j’ai pu faire part à Djamel lors d’une discussion entre hommes. Je ne rentrerai pas dans les détails car c’est une discussion que je souhaitais garder privée, explique l’ancien montpelliérain. Mais il y a beaucoup de paramètres qui entrent en compte: tout d’abord, et c’est très important, le rôle qui est le mien en sélection. À côté de cela, je vais avoir 30 ans dans deux jours et je suis à un moment charnière de ma carrière: je viens d’arriver dans un club où l’exigence et la concurrence sont beaucoup plus élevées, je veux mettre toutes les chances de mon côté. »

Ses coéquipiers, Youcef Atal et Hicham Boudaoui, ont été convoqués par Djamel Belmadi et participeront à la double confrontation contre le Niger primordiale dans la course à la qualification au prochain mondial.