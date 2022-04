Charaf-Eddine Amara, président de la fédération algérienne de football, est revenu sur la plainte formulée par les Fennecs. S’il confirme qu’elle est étudiée par la FIFA, il dément tout verdict en faveur de l’Algérie.

« Je ne peux rien dire de plus à ce sujet, car l’affaire n’est plus entre nos mains, mais entre celles de qui de droit. La seule précision que je peux apporter à ce sujet, c’est le fait que personne n’a dit que le verdict sera rendu le 21 avril. Une chose est sûre : la Fifa traite toutes les affaires qui atterrissent sur son bureau, toutes, sans exception. Donc, la plainte de l’Algérie sera entendue, et étudiée, et ça au moins, je peux l’assurer », a déclaré Charaf-Eddine Amara, président de la fédération algérienne avant de poursuivre sur l’avenir de Djamel Belmadi : « Djamel Belmadi n’a pas démissionné et n’a pas abandonné son poste, il est toujours sous contrat avec nous. Il entretient un lien avec l’équipe nationale qui dépasse l’aspect contractuel, c’est un engagement moral. »