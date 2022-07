Lancé dans un mercato endiablé, les nouvelles recrues de l’OL, dont Alexandre Lacazette, font déjà des victimes. La première se nommerait Tino Kadewere.

Avec Corentin Tolisso, Tetê et Alexandre Lacazette, l’OL réalise un début de mercato estival brillant. Arrivé libre de tout contrat en provenance d’Arsenal, le buteur de 31 ans est considéré comme un gros coup d’autant plus que son leadership aura un véritable impact sur le vestiaire. Un profil qu’il est difficile d’envisager sur le banc ce qui annonce une rude concurrence entre les Gones. Si Moussa Dembélé et Karl Toko Ekambi semblent avoir convaincu ce n’est pas le cas de Tino Kadewere dont l’avenir est plus incertain que jamais.

D’après les informations dévoilées par Gilles Favard, Tino Kadewere serait poussé vers la sortie par l’Olympique Lyonnais qui souhaiterait rétablir une véritable hiérarchie offensive. Cette saison, l’attaquant de 26 ans n’a pas apporté satisfaction et n’a disputé que 694 minutes toutes compétitions confondues. Un statut en berne dont le Zimbabwéen, qui cherche un nouveau point de chute, est conscient. Le joueur de l’OL attiserait l’intérêt de deux écuries françaises et deux formations allemandes dont l’identité n’a néanmoins pas filtré.