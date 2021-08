Avec Harry Kane, dont l’avenir en club s’est éclairci, le sélectionneur anglais Gareth Southgate a rappelé jeudi le latéral droit de Liverpool Trent Alexander-Arnold pour les matches éliminatoires de septembre pour le Mondial 2022 au Qatar, ainsi qu’un petit nouveau : l’attaquant de Leeds Patrick Bamford.

Moins de deux mois après la finale de l’Euro perdue aux tirs au but contre l’Italie, Southgate a couché 25 noms sur sa liste, dont 4 qui ne faisaient pas partie des 26 cet été. Le retour le plus significatif est celui d’Alexander-Arnold, privé de la compétition par une blessure lors des matches de préparation. De même, Nick Pope, le gardien de Burnley, qui avait dû renoncer à cause d’une blessure en toute fin de championnat, revient logiquement dans le groupe. Moins attendu, l’attaquant de Manchester United, Jesse Lingard, qui avait fait partie des derniers joueurs rayés de la liste des 26 pour l’Euro, est aussi dans la liste, malgré quatre petites minutes de jeu en club depuis le début de la saison. Gareth Southgate lui a préféré un nouveau, Patrick Bamford, l’une des révélations offensives la saison passée, avcec 17 buts et 8 passes décisives pour Leeds. Il rejoint son coéquipier Kalvin Phillips qui s’est révélé au milieu de terrain pendant l’Euro.

Le reste de la liste est conforme à ce qui était attendu avec un capitaine, Harry Kane, qui a clarifié mercredi son avenir en annonçant qu’il resterait cet été à Tottenham, malgré l’intérêt marqué de Manchester City à son égard. L’attaquant mancunien Marcus Rashford, qui a subi début août une opération à l’épaule gauche, est en toute logique absent, ayant tout juste repris l’entraînement mercredi. Phil Foden, le milieu offensif de City, ne fait également pas partie de la liste en raison d’une blessure au pied subie lors de l’Euro 2020.

L’équipe d’Angleterre, en tête de son groupe I avec 9 points en 3 matches, va affronter la Hongrie à Budapest le 2 septembre, avant de recvoir Andorre le 5 et d’aller à Varsovie défier la Pologne le 8.

Le groupe anglais pour les matchs de septembre :

Gardiens : Sam Johnstone (West Bromwich Albion/D2), Nick Pope (Burnley), Jordan Pickford (Everton)

Défenseurs : Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Conor Coady (Wolverhamtpon), Reece James (Chelsea), Harry Maguire et Luke Shaw (Manchester United), Kieran Trippier (Atlético Madrid/ESP), John Stones et Kyle Walker (Manchester City), Tyrone Mings (Aston Villa)

Milieux : Jude Bellingham (Dortmund/GER), Jordan Henderson (Liverpool), Jesse Lingard (Manchester United), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Leeds), Declan Rice (West Ham)

Attaquants : Patrick Bamford (Leeds), Dominic Calvert-Lewin (Everton), Jack Grealish et Raheem Sterling (Manchester City), Harry Kane (Tottenham), Bukayo Saka (Arsenal), Jadon Sancho (Manchester United)