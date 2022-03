Après un début de saison difficile, Rafael Leao est l’un des joueurs les plus étincelants de l’AC Milan cette saison. Lors d’une interview accordé à DAZN, l’ancien du LOSC a expliqué qu’il souhaitait atteindre le niveau de deux extraterrestres du football.

« Pioli m’a donné confiance et a parié sur moi comme titulaire. Il m’a donné le bon état d’esprit pour travailler pour atteindre le niveau de joueurs comme Mbappé et Ronaldo, qui sont les deux qui m’inspirent le plus et que je regarde le plus sur YouTube. Je ne suis toujours pas un buteur comme eux, mais j’apprends et je veux atteindre ce niveau », a révélé Rafael Leão.

Avant de poursuivre : « J’essaie toujours d’écouter Ibrahimovic. Il me donne confiance dans ce que je dois faire et quand je suis sur le terrain avec lui, je dois toujours faire de mon mieux. Il m’a même dit que je manquais de régularité, mais il m’a aidé et maintenant les choses ont changé : je suis un joueur complètement différent », a assuré l’attaquant portugais.

