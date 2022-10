Au micro de RMC, Jean-Marc Furlan est revenu sur son départ du banc de l’AJA.

Invité de l’After Foot sur RMC, Jean-Marc Furlan a pris la parole après son licenciement de l’AJ Auxerre.

« C’est très difficile. Je n’ai eu aucune explication de mes dirigeants, je n’ai eu aucun entretien, aucun rendez-vous. J’ai juste reçu un document comme quoi j’avais fait un doigt d’honneur et que c’était pour eux une faute grave. Je le regrette profondément. Mais quand tu es entraîneur, que tu te fais insulter, tu es très anxieux et angoissé… j’ai fait un doigt d’honneur. Et ils me licencient pour faute grave alors que je n’ai pris que trois matchs en commission de discipline. D’ailleurs ils étaient très surpris que je sois licencié pour un doigt d’honneur. C’est très très dur à vivre. Ce club, depuis dix ans, jouait le maintien en Ligue 2. Nous, on a réussi à créer une dynamique avec tout le groupe, qui nous a permis d’aller chercher la Ligue 1. Trois mois après, je suis licencié. J’ai beaucoup de mal à le vivre. »