Entré en jeu hier soir en deuxième mi-temps face à la Finlande, Ruben Aguilar a fêté sa première sélection en Bleu.

Malgré la défaite le joueur de l’AS Monaco est heureux d’avoir fait ses débuts en équipe nationale. Il est revenu sur cette grande première après la rencontre.

« C’est dommage. Je suis déçu de rentrer au vestiaire avec une défaite. J’aurais aimé un autre scénario. Je suis content d’avoir honoré ma première sélection. C’est un peu spécial sans public. Je suis content et fier de pouvoir représenter mon pays, de tout donner et de donner le meilleur. En rentrant, j’ai pensé à jouer et à prendre du plaisir, à amener ce que je pouvais à cette équipe. C’est une soirée très frustrante. Si on marque dans les premières minutes, c’est un tout autre match. Félicitations à la Finlande qui a bien défendu et a tout donné. »

L’ex-Montpelliérain est désormais tourné vers les deux matches de Ligue des Nations contre le Portugal (14 novembre) et la Suède (17 novembre).