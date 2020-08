Le nouveau secrétaire technique du Barça, Ramon Planes, a évoqué les vélléités de départ de Lionel Messi en conférence de presse. Un grand moment de diplomatie. Morceaux choisis.

“C’est une nouvelle importante, mais ce que nous pensons et avons dit à plusieurs reprises, c’est que nous pensons à Messi comme joueur du Barça. (…) Le Barça s’est reconstruit plusieurs fois durant son histoire et est toujours revenu fort. Notre idée est de le faire autour du meilleur joueur du monde. (…) Il faut avoir un immense respect pour ce qu’il est et son histoire. Nous ne pensons à aucune clause contractuelle. Le mariage de Messi avec le Barça nous a beaucoup donné, a donné beaucoup de joie aux fans. En interne, nous travaillons pour convaincre Messi, pour trouver la meilleure solution pour Leo et pour le club. (…) Il n’y a pas de différend (…) Il n’y a pas de division au club à propos de Leo. Il ne nous a pas dit qu’il n’irait pas aux entraînements. Toute communication restera entre les parties et nous ne diffuserons pas ce qui se dit, par respect. Notre envie est de dialoguer.”