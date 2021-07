Adil Rami, après un an passé à Boavista, en Liga NOS, a fait ses bagages.

Le joueur, dont le contrat courrait jusqu’en juin prochain, a définitivement et officiellement quitté le club. Malgré un contrat qui court jusqu’en juin prochain, et malgré le maintien du club portugais en Liga NOS, s’en va vers de nouveaux horizons. Et pourquoi pas même faire son grand retour en Ligue 1 ? Aucune piste n’est à écarter.